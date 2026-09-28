Grond gebruikt na sloop stallen in Budel

Joost de Vries Grond- en Sloopwerken gaat putten aanvullen met grond in Budel.

Gevonden voor jou

Het bedrijf Joost de Vries Grond- en Sloopwerken heeft een melding gedaan bij de gemeente Cranendonck. Het gaat om het aanvullen van putten met grond op de locatie Rijksweg 5 in Budel, na het slopen van stallen.

De melding is op 22 september 2026 geregistreerd en valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dit besluit regelt onder andere het gebruik van grond en andere materialen om de bodem te verbeteren. Het is een kennisgeving, waardoor er geen mogelijkheid is om bezwaar te maken.