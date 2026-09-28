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Termijn verlengd voor bouwplannen aan de Gemberstraat in Eindhoven

De omgevingsvergunning voor bouwplannen aan de Gemberstraat in Eindhoven is verlengd. Het gaat om woningsplitsing en bouwkundige aanpassingen op nummer 45.

Gevonden voor jou

De verlenging van de vergunning heeft betrekking op bouwtechnische en ruimtelijke activiteiten, evenals het splitsen van een woning. Het adres van de locatie is Gemberstraat 45, 5632SJ Eindhoven.

Deze verlenging is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Het is op dit moment niet mogelijk om bezwaar te maken.

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