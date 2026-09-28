Pand in Eindhoven omgevormd tot vijf studio's

In Eindhoven is een aanvraag ingediend om het gebruik van een pand aan de Hermanus Boexstraat te legaliseren als vijf onzelfstandige studio's.

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Het gaat om een pand op Hermanus Boexstraat 50, dat momenteel wordt gebruikt voor vijf onzelfstandige studio's. Een omgevingsvergunning is ingediend om dit gebruik officieel te maken.

De aanvraag is ontvangen op 23 september 2026. Het betreft een administratieve procedure en er is momenteel geen mogelijkheid om bezwaar te maken. De vergunning ligt ook niet ter inzage.