COA-locatie Eindhoven krijgt verlenging omgevingsvergunning

De termijn van de omgevingsvergunning voor de COA-locatie aan de Sliffertsestraat in Eindhoven is verlengd. Het gaat om het realiseren van nieuwe woongebouwen en het voortzetten van het huidige gebruik voor vijf jaar.

Gevonden voor jou

De verlenging van de omgevingsvergunning betreft het adres Sliffertsestraat 300 in Eindhoven. Het gaat onder meer om bouwtechnische en ruimtelijke activiteiten en een buitenplanse omgevingsplanactiviteit.

De vergunning is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Er is op dit moment geen mogelijkheid om bezwaar te maken.