Omgevingsvergunning aangevraagd voor dakopbouw in Eindhoven

Er is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een dakopbouw aan Grasbloem 2C in Eindhoven. De aanvraag is op 23 september 2026 ontvangen.

Gevonden voor jou

Het gaat om een verzoek om een dakopbouw te realiseren op het adres Grasbloem 2C, postcode 5658GJ in Eindhoven. Deze aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-009275.

De aanvraag is ingediend bij de afdeling Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving. Op dit moment is de vergunning alleen ter kennisgeving en ligt deze niet ter inzage. Er is nog geen mogelijkheid tot het indienen van bezwaar.