Airco-units aan zijgevel aangevraagd in Eindhoven

Er is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van vier airco-buitenunits aan de zijgevel van een woning aan het Epinalpad in Eindhoven.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het adres Epinalpad 8, in Eindhoven, en is op 24 september 2026 ontvangen. Het gaat om vier buitenunits die aan de zijgevel van de woning geplaatst moeten worden.

De vergunning is momenteel enkel ter kennisgeving en kan niet worden ingezien. Bezwaar maken is op dit moment nog niet mogelijk.