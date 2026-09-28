323 nieuwe parkeerplaatsen gepland aan West Dirk Noordhoflaan

Er is een aanvraag ingediend voor 323 parkeerplaatsen op het perceel West Dirk Noordhoflaan.

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De gemeente heeft een verzoek ontvangen om een omgevingsvergunning voor het aanleggen van 323 parkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen zijn bedoeld voor contractors en komen op het perceel aan de West Dirk Noordhoflaan.

De aanvraag, met zaaknummer EHV-ZP2026-009281, is vorige week dinsdag ontvangen. Het gaat om een kennisgeving, waardoor er op dit moment geen mogelijkheid is om bezwaar te maken. De vergunning ligt ook niet ter inzage.