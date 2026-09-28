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Rectificatie melding substraatteelt bij akkerbouwbedrijf in Ommel

De gemeente Asten heeft een rectificatie gedaan voor een melding over substraatteelt van gewassen bij een akkerbouwbedrijf aan de Diesdonkerweg in Ommel.

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De melding betreft het akkerbouwbedrijf Thwan Van Gennip B.V. en gaat over substraatteelt, een methode waarbij gewassen in de openlucht worden geteeld op een ondergrond van speciaal materiaal. Het perceel ligt aan de Diesdonkerweg en heeft de kadastrale aanduiding sectie M, nummers 1826 en 1827.

De oorspronkelijke melding is ingediend op 18 juni 2026 en valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dit is een kennisgeving waar geen bezwaar tegen kan worden gemaakt. Het zaaknummer dat hieraan gekoppeld is, luidt Z-2026-010466.

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