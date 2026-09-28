Militaire oefening in de gemeente van 12 t/m 16 oktober

In de gemeente vindt van 12 tot en met 16 oktober een militaire oefening plaats. Militairen voeren opdrachten uit met voertuigen, helikopters en te voet, zowel overdag als ’s nachts.

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Defensie organiseert de oefening als onderdeel van de opleiding en training van militairen. Tijdens de oefeningen zullen verschillende locaties in de gemeente worden gebruikt.

De activiteiten bestaan onder meer uit het uitvoeren van opdrachten met militaire voertuigen en helikopters. Daarnaast zullen militairen ook lopend acties uitvoeren. De oefeningen vinden zowel overdag, in de avond als ’s nachts plaats.

Locaties en tijden

De precieze locaties en tijdstippen zijn niet bekendgemaakt, maar de activiteiten kunnen dus op verschillende momenten plaatsvinden. Bewoners kunnen hierdoor mogelijk hinder ervaren.

De oefening duurt tot en met 16 oktober. Het gaat om een tijdelijke situatie, waarna de activiteiten weer worden afgerond.