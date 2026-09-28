Recordaantal afgestudeerden tijdens MomenTUm 2026 in Eindhoven

Met 1.622 afstuderende studenten heeft de Technische Universiteit Eindhoven een record gebroken tijdens MomenTUm 2026. Het evenement bracht samen met familie en vrienden maar liefst 6.567 gasten op de campus. Het programma stond in het teken van diploma-uitreikingen, awards en het 70-jarig jubileum van de universiteit.

Gevonden voor jou

MomenTUm 2026 begon afgelopen donderdagavond met een groot feest, inclusief optredens van student-dj’s en artiesten zoals Paul Elstak. De Markthal naast het Metaforum-gebouw kreeg een make-over en vormde op vrijdag het decor voor drie afstudeerceremonies. Door het hoge aantal afgestudeerden waren meerdere sessies nodig om alle studenten en hun gasten te ontvangen.

Dit jaar ontvingen 2.065 studenten hun bachelordiploma, waarvan 1.622 deelnamen aan MomenTUm. Het evenement stond ook in het teken van het 70-jarig bestaan van de TU/e. Op de campus droegen medewerkers lustrumsjaals en werd het belang van nieuwsgierigheid en kennisdeling benadrukt, kernwaarden van de universiteit sinds de oprichting.

Walk of Fame

Tijdens de ceremonie liepen de afgestudeerden onder luid applaus van familie en vrienden over de Walk of Fame naar het podium. Voorafgegaan door een fanfare en afgesloten met dansshows van studentendansvereniging Footloose, was het een feestelijke gebeurtenis. Elke sessie werd geopend door Koen Janssen en Sarah-Maaike van Bentum, die arriveerde in Phoenix, een elektrische auto ontwikkeld door TU/e-studenten.

Academic en Best Teacher Awards

Naast diploma-uitreikingen werden prijzen uitgereikt, zoals de Best Teacher Awards. Hanneke Gelderblom werd uitgeroepen tot beste bachelordocent en Jom Luiten ontving de prijs voor beste masterdocent. De Academic Awards waren dit jaar onderdeel van het programma. Joan Lleó Terricabras won de prijs voor beste bachelorscriptie met zijn onderzoek naar audio-deepfakes, terwijl Sander Driessen de prijs voor beste masterscriptie ontving voor zijn werk over quantumfysica.

MomenTUm 2026 was met drie sessies, honderden afgestudeerden en duizenden gasten een succesvolle viering van academische prestaties. Het evenement benadrukte het belang van onderwijs en onderzoek bij de TU/e en markeerde een nieuw hoogtepunt in de geschiedenis van de universiteit.