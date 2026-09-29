Loterijvergunning verleend voor bal in Veghel

De gemeente Meierijstad heeft een loterijvergunning verleend voor een evenement op Past. Clercxstraat 34 in Veghel. De vergunning is geldig van 20 september 2026 tot en met 13 november 2027.

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De vergunning maakt deel uit van een aanvulling op het programma van het 11-11 bal, dat op deze locatie plaatsvindt. Het besluit is op 25 september 2026 door de burgemeester genomen en geregistreerd onder zaaknummer LOT-2026-4548.

Het 11-11 bal is een jaarlijks feest dat traditioneel wordt gevierd in het najaar. De vergunning heeft betrekking op het organiseren van een loterij tijdens dit evenement.