Opslag van grond gemeld bij Tongelaar in Mill

Burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk hebben een melding ontvangen voor het opslaan van grond bij Tongelaar in Mill.

Gevonden voor jou

De melding heeft betrekking op het opslaan van grond aan de locatie Tongelaar ongenummerd in Mill. Het gaat om een activiteit die valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

De melding is op 8 september 2026 ingediend en geregistreerd onder zaaknummer Z/514109 en DSO-kenmerk 2026090801187. Volgens de gemeente is het niet mogelijk om bezwaar te maken tegen deze melding.