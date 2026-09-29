Parkeerterrein bij Generaal de Bonsweg in Velp mag worden aangelegd

De gemeente Land van Cuijk heeft toestemming gegeven voor de aanleg van een parkeerterrein aan de Generaal de Bonsweg naast nummer 2 in Velp. Het besluit is op 24 september genomen.

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Het nieuwe parkeerterrein komt naast nummer 2 aan de Generaal de Bonsweg in Velp en heeft kadasternummer GVE00 A 2098. Het project valt onder de activiteit ‘uitvoeren van een werk of werkzaamheid’, zoals vermeld in de verleende vergunning.

Het besluit is op 24 september 2026 officieel goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders van Land van Cuijk. Hiermee kan de aanleg van het terrein nu van start gaan.