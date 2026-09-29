Opslagcontainers tijdelijk geplaatst bij Van Coothplein in Grave

Van november 2026 tot mei 2027 worden drie opslagcontainers geplaatst bij Van Coothplein in Grave. Het college van Land van Cuijk heeft hiervoor toestemming verleend.

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De containers komen tussen Van Coothplein 1 en 2 in Grave te staan. Het besluit is op 24 september 2026 genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk. De locatie is kadastraal geregistreerd als GVE00 A 1592.

De opslagcontainers mogen daar staan van 2 november 2026 tot en met 31 mei 2027. Het gaat om een zogenoemde objectvergunning, die nodig is voor tijdelijke plaatsingen op deze locatie.