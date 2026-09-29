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Maatwerkvoorschrift aangevraagd voor ruwbouw in Eindhoven

Er is een aanvraag ingediend voor een maatwerkvoorschrift in Eindhoven. Het gaat om werkzaamheden aan de ruwbouw en het veilig hijsen van kolommen op Fellenoord.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor een maatwerkvoorschrift heeft betrekking op het aanpassen van standaardregels voor de situatie op Fellenoord in Eindhoven. Dit is nodig vanwege specifieke eisen bij het bouwen en hijsen van kolommen.

De gemeente heeft de aanvraag op 15 september 2026 ontvangen. Het ingediende verzoek is ter kennisgeving en kan op dit moment niet worden ingezien. Bezwaren indienen is nog niet mogelijk.

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