Kamerverhuur voor zeven kamers aangevraagd in Eindhoven

In Eindhoven is een vergunning aangevraagd voor kamerverhuur aan de Bruggelaan. Het gaat om zeven kamers op het adres Bruggelaan 30. De aanvraag is op 25 september 2026 ingediend.

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De aanvraag betreft een omgevingsvergunning voor het verhuren van zeven kamers. Het pand ligt aan de Bruggelaan 30, in de wijk Woensel-Noord in Eindhoven.

De vergunning is ingediend op 25 september 2026 en wordt door de gemeente behandeld. Op dit moment is de aanvraag alleen ter kennisgeving en nog niet openbaar. Er is daarom nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken.