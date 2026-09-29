Virtuele echo’s uit Eindhoven helpen bij hartonderzoek

Onderzoeker Daniek van Aarle van de TU Eindhoven heeft virtuele echo’s ontwikkeld die bijna niet van echte echobeelden te onderscheiden zijn. Deze nagebootste beelden helpen bij de ontwikkeling van nieuwe technieken voor het diagnosticeren van hart- en vaatziekten.

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Daniek van Aarle, verbonden aan de faculteit Biomedical Engineering van de Technische Universiteit Eindhoven, heeft haar promotieonderzoek gewijd aan het maken van virtuele echo’s. Deze door de computer gegenereerde echobeelden lijken zo sterk op echte beelden dat zelfs deskundigen moeite hebben om ze van elkaar te onderscheiden.

In het onderzoek werden digitale echo’s van bloedvaten gemaakt. Het grote voordeel hiervan is dat de exacte details van het bloedvat bekend zijn, zoals de locatie van de vaatwand en de beweging ervan. Dit maakt het mogelijk om nieuwe software te testen die automatisch bloedvatwanden kan herkennen. Bij echte echobeelden moet een arts deze lijnen handmatig tekenen, wat veel tijd kost en kan variëren tussen verschillende artsen.

Klein echoapparaatje

Een deel van Van Aarles onderzoek richtte zich op patiënten met een aneurysma van de buikslagader, een verwijding van het grootste bloedvat in de buik. Tijdens operaties in het Catharina Ziekenhuis werden echobeelden van binnenuit het bloedvat gemaakt met een klein echoapparaatje op een dun slangetje. Deze beelden werden vergeleken met de virtuele echo’s die Van Aarle maakte op basis van scans.

De virtuele echo’s vormen een belangrijke aanvulling op eerder onderzoek naar het beter inschatten van risico’s bij aneurysma’s. Door eigenschappen zoals vaatwanddikte, verkalkingen en bloedstolsels in kaart te brengen, kunnen artsen mogelijk in de toekomst betere diagnoses stellen en behandelingen ontwikkelen.

Samenwerking in Eindhoven

Het onderzoek van Van Aarle is uitgevoerd binnen het Eindhoven MedTech Innovation Center (e/MTIC), een samenwerkingsverband tussen de TU Eindhoven, het Catharina Ziekenhuis, Philips, Máxima Medisch Centrum en Kempenhaeghe. Deze samenwerking heeft als doel medische innovaties sneller te vertalen naar de praktijk.

Hoewel haar werk zich voornamelijk achter de computer afspeelde, bracht Van Aarle ook tijd door in de operatiekamer. “Het was leerzaam om te zien hoe de apparatuur die ik digitaal had nagebouwd, daadwerkelijk wordt gebruikt in het ziekenhuis,” vertelt ze over haar ervaring.

Toekomst voor virtuele echo’s

De simulaties zijn nog niet perfect, omdat het meenemen van kleine eigenschappen van echt weefsel veel rekenkracht vergt. Van Aarle ziet haar onderzoek vooral als een basis voor verdere ontwikkeling. Binnen haar onderzoeksgroep wordt de simulatietoolbox al gebruikt voor nieuwe projecten. Door datasets te creëren die anders niet beschikbaar zijn, kunnen onderzoekers nieuwe manieren ontwikkelen om informatie uit echobeelden te halen.

Het werk van Van Aarle is een belangrijke stap richting betere diagnostiek en behandeling van hart- en vaatziekten. Hoewel patiënten er momenteel nog weinig van merken, kan haar onderzoek in de toekomst bijdragen aan veiligere en effectievere medische technologie.