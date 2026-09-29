Openbare hoorzitting bezwaarschriften in Asten

Op donderdag 8 oktober houdt de bezwaarschriftencommissie een openbare hoorzitting in Asten. De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis en begint om 19.30 uur.

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De hoorzitting wordt georganiseerd door de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Asten. Tijdens de bijeenkomst worden twee bezwaarschriften behandeld. Het eerste bezwaarschrift gaat over een adreswijziging en wordt besproken om 19.30 uur.

Om 20.00 uur staat een tweede zaak op de agenda. Dit betreft een bezwaar tegen een verleende omgevingsvergunning voor de bouw van 26 appartementen aan de Burgemeester Wijnenstraat in Asten. Beide onderwerpen worden behandeld in het gemeentehuis aan het Koningsplein 3.

Onder voorbehoud

De planning is onder voorbehoud van wijzigingen. Het is mogelijk dat de agenda nog aangepast wordt. De hoorzitting is deels openbaar, wat betekent dat bepaalde onderdelen mogelijk niet toegankelijk zijn voor publiek.

Voor vragen over de hoorzitting of lopende zaken kunnen betrokkenen contact opnemen met de bezwaarschriftencommissie Asten-Someren via het gemeentelijke telefoonnummer of e-mailadres. Het zaaknummer vermelden bij een vraag kan helpen om sneller informatie te vinden.