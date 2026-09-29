Huiszwaluwentil krijgt mogelijk nieuw leven in Geldrop

De huiszwaluwentil in de kasteeltuin van Geldrop is dit voorjaar omgewaaid en heeft nooit zwaluwen getrokken. Stichting Kasteel zoekt samen met IVN Geldrop naar een nieuwe bestemming voor het vogelhuis.

Gevonden voor jou

De huiszwaluwentil stond negen jaar in de kasteeltuin van Geldrop, maar dit voorjaar brak een storm de houten paal waarop het huisje stond. Hoewel de til aan alle voorwaarden voldeed, hebben huiszwaluwen het nooit als nestlocatie gekozen. Stichting Kasteel heeft IVN Geldrop gevraagd om een nieuwe plek te vinden waar de til wél kans maakt op bewoning.

Nieuwe locatie in Hulst

De kern van Hulst, onderdeel van Geldrop, is aangewezen als mogelijke nieuwe locatie. Daar zijn huiszwaluwen al jarenlang vaste bewoners. IVN Geldrop heeft met een lokale grondeigenaar afgesproken dat de til op zijn weiland geplaatst kan worden. Dit biedt goede kansen op bezoek van de zwaluwen.

Uitdaging met constructie

De oorspronkelijke paal waarop de til stond, is niet meer bruikbaar. IVN zoekt nu een stevige metalen paal van minstens vijf meter lang en met een wanddikte van zes millimeter. De paal moet de zware til, met een formaat van twee bij twee meter, kunnen dragen. Voor bevestiging zijn extra metalen platen nodig, zowel bovenaan als aan de onderkant, om de paal stevig te verankeren in de grond.

Het project wordt uitgevoerd met een beperkt budget. IVN Geldrop hoopt een betaalbare oplossing te vinden voor de benodigde materialen en roept mensen op om mee te denken over mogelijke opties voor een geschikte paal.

Toekomst van de huiszwaluwen

Het doel van het project is om huiszwaluwen weer een veilige en geschikte plek te bieden in Geldrop. IVN benadrukt het belang van dit initiatief voor het behoud van de huiszwaluw in de regio. Zodra alle voorbereidingen zijn getroffen, kan het restauratiewerk beginnen en krijgt de til hopelijk een nieuw, succesvol leven in Hulst.