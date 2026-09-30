TU Eindhoven brengt CO₂-voetafdruk en duurzaamheid in kaart

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) heeft nieuwe rapporten gepubliceerd over haar duurzaamheidsambities en CO₂-uitstoot. Het Sustainability Report 2024–2025 en de CO₂ Footprint 2025 bieden inzicht in de voortgang van de universiteit. Hiermee wil TU/e transparanter worden over haar impact op het milieu en stappen naar verduurzaming. De resultaten tonen verbeterpunten en concrete acties voor een duurzamere toekomst.

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De rapporten van TU/e geven een overzicht van ontwikkelingen en initiatieven binnen de universiteit. Het Sustainability Report documenteert hoe TU/e haar visie op duurzaamheid in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering stap voor stap realiseert. De CO₂ Footprint 2025 laat zien waar de universiteit het meeste CO₂ uitstoot en biedt aanknopingspunten voor verbetering.

Een belangrijke focus ligt op onderwijs. TU/e integreert duurzaamheid steeds meer in lessen en studentenprojecten. Zo helpt het Sustainability Thematic Learning Area bachelorstudenten om hun kennis over duurzaamheid uit te breiden. Daarnaast stimuleert de universiteit docenten en onderzoekers om ervaringen uit te wisselen via de Sustainability Learning Community.

Duurzaamheid in onderzoek

Ook in onderzoek speelt duurzaamheid een steeds grotere rol. TU/e ontwikkelde tools zoals de Sustainability Self-Assessment Tool om onderzoekers te helpen duurzaamheid vanaf het begin van hun projecten mee te nemen. Het Laboratory Sustainability Initiative richt zich op het duurzamer maken van laboratoria, omdat deze een groot aandeel hebben in de CO₂-uitstoot van de universiteit.

De CO₂-voetafdruk is berekend volgens het GHG-protocol, een internationale standaard voor het meten van broeikasgassen. Dit is de tweede keer dat TU/e haar CO₂-uitstoot met deze aanpak in kaart brengt. De resultaten van 2025 bieden inzichten in veranderingen ten opzichte van het jaar ervoor.

Concrete stappen op de campus

Op de campus zet TU/e in op hernieuwbare energie, circulaire renovaties en het verminderen van afval en energieverbruik. Zo wordt duurzaamheid ook in de bedrijfsvoering steeds meer geïntegreerd. De Sustainability Roadmap Campus & Facilities 2030 bevat plannen om de campus nog duurzamer te maken.

De universiteit heeft ook richtlijnen opgesteld voor verantwoord besluitvormen, zoals het vermijden van misleidende duurzaamheidsclaims en het beoordelen van de impact van samenwerkingen. Hiermee wil TU/e bijdragen aan een bredere maatschappelijke verandering.

De publicaties zijn onderdeel van een meer gestructureerde aanpak van duurzaamheidsrapportage. De komende jaren zal TU/e haar rapportages afstemmen op Nederlandse en Europese richtlijnen, wat moet zorgen voor betere datakwaliteit en meer transparantie.