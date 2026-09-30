Nieuwe pechhavens en doorsteken langs de A50 bij Meierijstad

Langs de A50 tussen Knooppunt Paalgraven en Ekkersrijt komen 22 pechhavens en 7 doorsteken. De gemeente Meierijstad heeft meldingen ontvangen voor het toepassen van grond op de landbodem.

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De aanleg van pechhavens en doorsteken is gemeld bij de gemeente Meierijstad. Het gaat om grond die gebruikt wordt om de bodem aan te passen voor het project. De werkzaamheden vinden plaats langs de snelweg A50, tussen Knooppunt Paalgraven en Ekkersrijt.

De meldingen zijn tussen 11 en 18 september geregistreerd. Het project is bedoeld om de veiligheid en doorstroming op deze drukke snelweg te verbeteren. Tegen deze meldingen kan geen bezwaar worden gemaakt.