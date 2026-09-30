Meierijstad stelt definitieve lijst woningbouwprojecten op
De gemeente Meierijstad heeft de definitieve volgordelijst voor woningbouwprojecten vastgesteld. Deze lijst bepaalt welke projecten prioriteit krijgen bij netbeheerder Enexis.
Op 28 september heeft Meierijstad de definitieve volgordelijst vastgesteld voor woningbouwprojecten die transportcapaciteit nodig hebben. Eerder, op 14 september, maakte de gemeente een voorlopige lijst bekend. Aanvragers hadden tien dagen de tijd om bezwaar te maken tegen hun positie of afwijzing. Dit leidde tot wijzigingen: vier projecten zijn toegevoegd op plaats 29, 72, 146 en 147. Tegen de definitieve lijst kan geen bezwaar meer worden ingediend.
Vanaf 1 oktober zal de gemeente de projecten volgens de volgorde op de lijst indienen bij Enexis. Dit proces loopt door tot 23 oktober. De lijst bepaalt de volgorde waarin de gemeente prioriteit aanvraagt, maar de uiteindelijke beslissing over aansluitingen ligt bij Enexis. Een plek op de lijst biedt geen garantie op aansluiting of een specifieke termijn.
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