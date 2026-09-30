Evenementenvergunning verleend voor 11-11 Onder de Torens in Cuijk

De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor het evenement 11-11 Onder de Torens op het Kerkplein in Cuijk. Het besluit is genomen op 28 september 2026.

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Het evenement vindt plaats op het Kerkplein in Cuijk. Het besluit tot vergunningverlening is genomen onder zaaknummer Z2026-00005199. De vergunning is definitief verleend door de gemeente.

11-11 Onder de Torens is een jaarlijks terugkerend evenement, waarbij de locatie wordt omgetoverd tot een feestelijke plek. De vergunning maakt het mogelijk om het evenement volgens de gestelde regels te organiseren.