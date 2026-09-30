Garage, entree en serre worden verbouwd in Eindhoven

Op Kanunnikensven 22 in Eindhoven is een aanvraag ingediend voor het verbouwen van de garage, entree en serre.

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De gemeente Eindhoven heeft op 28 september een omgevingsvergunningaanvraag ontvangen. Het gaat om een verbouwing van de garage, entree en serre aan Kanunnikensven 22.

Deze vergunning is momenteel alleen ter kennisgeving. Er is nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken.