Kamerverhuur in Eindhoven: aanvraag voor legalisatie ingediend

Er is een aanvraag ingediend om het gebruik van een pand in Eindhoven te legaliseren voor kamerverhuur. Het gaat om vier kamers aan de Stevinstraat.

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Het pand aan de Stevinstraat 10 in Eindhoven wordt momenteel gebruikt voor kamerverhuur. Om dit gebruik officieel te maken, is op 26 september een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning.

De aanvraag betreft de legalisatie van het gebruik van het pand voor vier kamers. Het is ter kennisgeving ingediend en ligt niet ter inzage. Bezwaar maken is op dit moment niet mogelijk.