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Vergunningsaanvraag voor carport aan Dordognelaan in Eindhoven

Op Dordognelaan 32 in Eindhoven is een vergunning aangevraagd voor een carport.

Gevonden voor jou

Er is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een carport aan de voorkant van een woning op de Dordognelaan in Eindhoven. De aanvraag is op 27 september ontvangen door de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

De vergunning betreft zaaknummer EHV-ZP2026-009374. Het gaat om een kennisgeving en de documenten zijn niet openbaar. Er is op dit moment geen mogelijkheid om bezwaar te maken.

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