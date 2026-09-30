Kamerverhuur panden Edisonstraat Eindhoven mogelijk legaal

Er is een aanvraag ingediend om het gebruik van twee panden aan de Edisonstraat in Eindhoven als kamerverhuur te legaliseren. Het gaat om de adressen Edisonstraat 167 en 169. De aanvraag is vorige week ontvangen.

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De gemeente Eindhoven heeft de aanvraag op 25 september binnengekregen. Het verzoek betreft het officieel toestaan van kamerverhuur in de genoemde panden. Dit betekent dat het huidige gebruik van de gebouwen wordt aangepast aan de regels.

Voorlopig is de aanvraag alleen ter kennisgeving bekendgemaakt. Er is nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken of de stukken in te zien.