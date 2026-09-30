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Bingo op 21 september bij Gildenbond in Kaatsheuvel
Stichting de Gildenbond heeft een melding gedaan voor een bingo op 21 september. Het evenement vindt plaats aan de Gildenbond in Kaatsheuvel.
Op 18 september is een melding ontvangen voor een bingo-evenement op 21 september. De activiteit wordt georganiseerd door Stichting de Gildenbond.
De bingo zal gehouden worden aan de Gildenbond in Kaatsheuvel. Deze locatie zal op die dag klaarstaan om bezoekers te ontvangen.
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