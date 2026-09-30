Maand van de Geschiedenis in Weverijmuseum

Het Weverijmuseum in Geldrop staat in oktober in het teken van ‘Lichaam & Geest’. Bezoekers kunnen zelf ervaren wat handweven doet met hoofd en handen. Het museum biedt een gratis weefkarton aan om mee aan de slag te gaan.

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Oktober is de Maand van de Geschiedenis en het Weverijmuseum in Geldrop sluit daar op een bijzondere manier bij aan. Het thema dit jaar is ‘Lichaam & Geest’ en dat wordt in het museum gekoppeld aan de ambachtelijke textielindustrie. Bezoekers krijgen de kans om zelf te ontdekken hoe hoofd en handen samenwerken bij het weven.

In de voormalige wollenstoffenfabriek, waar het museum gevestigd is, staan historische weefgetouwen nog altijd te draaien. Deze machines laten zien hoe de textielindustrie de regio heeft beïnvloed. Het handweven, dat ook centraal staat, vraagt om focus en precisie. Door het ritme en de herhaling kan het zelfs rustgevend werken.

Zelf aan de slag

Wie het ambacht wil uitproberen, krijgt in oktober een gratis weefkarton bij de kassa van het museum. Hiermee kun je zelf een werkstuk maken, dat je na afloop mee naar huis mag nemen. Het is een creatieve manier om de geschiedenis van het weven te beleven.

Het Weverijmuseum biedt hiermee een unieke kans om het thema ‘Lichaam & Geest’ op een actieve manier te ervaren. Het museum is de hele maand geopend voor geïnteresseerden.