Metalen bewerken en lassen gemeld in Mill

in Land van cuijk

In Mill zijn meldingen gedaan voor lassen en bewerken van metalen op de Tweede Industrieweg.

Gevonden voor jou

Op de Tweede Industrieweg in Mill is gemeld dat er metalen worden gelast en mechanisch of thermisch bewerkt. Het gaat om een locatie met het adres Tweede Industrieweg 7, binnen de gemeente Land van Cuijk.

De meldingen zijn op 24 september 2026 ontvangen door burgemeester en wethouders van de gemeente. Voor deze activiteiten zijn de DSO-kenmerken 2026092400603 en 2026092400604 en zaaknummers Z/515210 en Z/515211 geregistreerd.