Steiger geplaatst nabij Maasstraat in Grave

Er is toestemming verleend voor het plaatsen van een steiger in Grave, nabij Maasstraat 10. De steiger mag er staan van 30 september tot en met 14 oktober 2026.

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De gemeente Land van Cuijk heeft op 29 september besloten dat een steiger geplaatst mag worden aan de Maasstraat in Grave. Dit valt onder een objectvergunning. Het gaat om een tijdelijke plaatsing van de steiger, die er veertien dagen mag staan.

De locatie bevindt zich vlak bij Maasstraat 10. Het besluit heeft zaaknummer Z2026-00006290 en is verleend. Dit betekent dat de werkzaamheden op de genoemde data kunnen starten.