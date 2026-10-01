Verlenging termijn omgevingsvergunning voor wijnkelder in Eindhoven

De vergunning voor een kleine wijnkelder aan 't Hofke in Eindhoven is verlengd.

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De bouw van een kleine wijnkelder op 't Hofke 77 in Eindhoven heeft een verlenging van de omgevingsvergunning gekregen. Het gaat om zowel de bouwtechnische als ruimtelijke aspecten van de aanvraag.

De vergunningverlenging is uitsluitend ter kennisgeving en er is momenteel geen mogelijkheid tot bezwaar. Het zaaknummer van de aanvraag is EHV-ZP2026-004059.