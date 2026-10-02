Kamerverhuur met drie kamers aangevraagd in Eindhoven

Er is een vergunningsaanvraag ingediend om kamerverhuur met drie kamers te legaliseren aan de Minckelersstraat in Eindhoven.

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Op 29 september 2026 is bij de gemeente Eindhoven een aanvraag binnengekomen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het legaliseren van kamerverhuur aan de Minckelersstraat 25. Het pand zou geschikt gemaakt worden voor drie kamers.

De aanvraag is momenteel enkel ter kennisgeving en kan niet worden ingezien. Er is op dit moment geen mogelijkheid om bezwaar te maken.