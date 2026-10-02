CycloMedia maakt 360 graden foto's in Land van Cuijk

Vanaf 5 oktober rijdt CycloMedia door het Land van Cuijk om 360 graden foto's te maken van de openbare weg. De beelden worden gebruikt voor beheer en handhaving, en voldoen aan strenge privacyregels.

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Het bedrijf CycloMedia gaat van 5 oktober 2026 tot en met 1 januari 2027 foto's maken in de gemeente Land van Cuijk. Hiervoor rijden speciale auto's rond met een camera op het dak. Deze camera kan de omgeving vastleggen in 360 graden beelden.

De foto's worden gebruikt voor verschillende doeleinden. De gemeente zet ze in voor het beheer van de openbare ruimte, toezicht en handhaving, en bij het maken van ruimtelijke plannen. CycloMedia mag hiervoor drie auto's inzetten die een ontheffing hebben gekregen van de verkeersregels.

Privacyregels gelden

Bij het maken en verwerken van de beelden houdt CycloMedia zich aan strenge privacyregels. Personen en kentekens van voertuigen worden onherkenbaar gemaakt door middel van blurring, zodat deze niet zichtbaar zijn. De foto's zijn niet openbaar toegankelijk.

De gemeente benadrukt dat de privacy van inwoners beschermd blijft, ondanks de gedetailleerde beelden die worden gemaakt.