Kunstsmullen 2026 geopend met thema ruimtelijke verkenning

In Heeze is Kunstsmullen 2026 officieel geopend. Het evenement heeft als thema ruimtelijke verkenning. Tijdens de opening werden verschillende kunstwerken en projecten gepresenteerd.

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De opening van Kunstsmullen 2026 in Heeze stond in het teken van verwondering en het ervaren van kunst in een nieuwe context. Burgemeester Teun Heldens en commissaris van de koning Ina Adema benadrukten in hun speeches het belang van kunst die vragen oproept en de omgeving transformeert.

Dit jaar draait Kunstsmullen om ruimtelijke verkenning. Met behulp van zogenaamde folly’s, opvallende bouwwerken die kunst, architectuur en landschap samenbrengen, wordt de vertrouwde omgeving in een ander licht gezet. Folly’s hebben geen praktische functie, maar zijn bedoeld om te verrassen en de kijker uit te dagen.

Bijzondere kunstwerken bewonderen

Bezoekers kregen tijdens de opening uitleg over het werk van verschillende kunstenaars. Zo presenteerde Hedy Hempe haar project over het Heezerse landschap van de afgelopen 200 jaar. Ook waren er houten schuilplaatsen van Karin van der Molen te zien, waaronder een bijzondere ronde boomstam die niet toegankelijk was. Dit riep vragen op over de intentie van de kunstenaar en zette aan tot gesprek.

Andere werken, zoals de grote mossculpturen van Louise te Poele, straalden een serene rust uit. Bij Membrana, een kunstwerk van Catarina Garcia en Jim du Pan, konden bezoekers plaatsnemen in een zacht schommelend membraan gemaakt van klimtouw.

Visueel spektakel en reflectie

Na de officiële opening was er een voorstelling genaamd De Folly, waarin gitarist Izhar Elias en videokunstenaar Menno de Nooijer de werkelijkheid op de proef stelden. Hoewel niet alle bezoekers aansluiting vonden bij het thema, benadrukte het evenement dat kunst niet altijd direct begrijpelijk hoeft te zijn. Het kan vragen oproepen, emoties losmaken of simpelweg intrigeren.