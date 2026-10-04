Jari Dirven leidt na eerste voorronde Maestro 3

Jari Dirven heeft zaterdag 3 oktober de eerste voorronde van Maestro 3 gewonnen. In De Einder dirigeerden zeven deelnemers een klassiek harmoniestuk. De jury en het orkest waren onder de indruk van Dirvens muzikaliteit en techniek.

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De derde editie van Maestro begon zaterdagavond met een spannende eerste ronde. In De Einder konden de deelnemers laten zien wat ze in vijf weken voorbereidingstijd en een korte repetitie met het orkest hadden geleerd. De zaal zat vol en het publiek genoot zichtbaar van de optredens.

Het openingsnummer werd gedirigeerd door Gijs van de Manakker, winnaar van Maestro 2022. Daarna was het de beurt aan de nieuwe kandidaten. Jorin van de Laar mocht als eerste Maestro het spits afbijten, gevolgd door Rinie van de Voort en Jari Dirven. Na de pauze traden Renate Lomans, Suzanne van de Moosdijk en Evelien van de Moosdijk op. De deelnemers dirigeerden elk een klassiek harmoniestuk.

Strenge jury

De jury, bestaande uit Tjeu Snoek, Gijs van de Manakker en Robbie Snoek, beoordeelde de deelnemers op muzikaliteit, enthousiasme en techniek. Ook het harmonieorkest bracht zijn stem uit, wat het extra spannend maakte. Na het optellen van alle punten bleek dat Jari Dirven het klassement aanvoert, met de andere Maestro's op korte afstand.

De tweede voorronde vindt plaats op zaterdag 7 november. Dan wordt het voor de deelnemers nog uitdagender, want ze dirigeren concertwerken die muziek uit verschillende landen vertegenwoordigen. Het publiek kan genieten van medleys van ABBA en Nena, Hollandse Hits en Franse chansons. Ook deze ronde is gratis toegankelijk en wordt gehouden in De Einder.

De punten van de voorrondes tellen mee voor de finale op zaterdag 12 december tijdens de Muziekfeesten. Hier wordt beslist wie de Maestro van 2026 wordt.