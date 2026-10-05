Oss stelt subsidieregeling voor politieke partijen vast

Het gemeentebestuur van Oss heeft een subsidieregeling vastgesteld voor lokale politieke partijen. Deze regeling geldt vanaf 1 juli 2026 en moet de democratie en transparantie in de gemeente versterken.

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De regeling is bedoeld om politieke partijen in Oss te ondersteunen bij verschillende activiteiten, zoals scholing, het informeren van inwoners en het stimuleren van politieke participatie. Ook campagnes en het werven van leden vallen binnen de subsidiemogelijkheden.

De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal zetels dat een partij heeft behaald bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Per zetel wordt een bedrag van 742 euro toegekend. Partijen moeten transparant zijn over hun financiën en organisatie, en jaarlijks een financieel en activiteitenverslag openbaar maken.

De regeling treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 juli 2026 en is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 22 september. Aanvragen kunnen worden ingediend via een speciaal formulier dat door het college beschikbaar is gesteld.