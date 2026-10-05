Bodemenergiesysteem bij Lindestraat in Eersel aangemeld

Bij Lindestraat 111 in Eersel is een melding gedaan voor een bodemenergiesysteem.

Gevonden voor jou

Bergmans Grondboringen B.V. heeft bij de gemeente Eersel een melding ingediend om een gesloten bodemenergiesysteem aan te leggen en in gebruik te nemen. Dit systeem wordt toegepast op het adres Lindestraat 111.

De melding is op 25 september 2026 geregistreerd. Het gaat om een kennisgeving volgens het Besluit activiteiten leefomgeving, waarbij geen bezwaar kan worden gemaakt. Het verzoek heeft het nummer 2026092500841.