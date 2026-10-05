Tien bomen aan Polderdreef in Eersel mogen worden gekapt

De gemeente Eersel heeft een vergunning verleend voor het kappen van tien bomen aan de Polderdreef. Er geldt een herplantplicht voor deze locatie.

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Het gaat om een vergunning die op 1 oktober 2026 is verleend. De bomen staan op het adres Polderdreef 6 in Eersel. De herplantplicht betekent dat er nieuwe bomen moeten worden geplant om de natuur te compenseren.

Het besluit heeft als kenmerk 07709370 en ligt zes weken ter inzage. Dit kan gevolgen hebben voor de omgeving, zoals een veranderend straatbeeld. De gemeente stelt dat dit proces zorgvuldig wordt uitgevoerd.