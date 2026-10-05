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Loterij tijdens Carnaval in Eersel mogelijk tot en met 2031

De gemeente Eersel heeft een vergunning verleend voor het organiseren van een loterij in de Carnavals tent op maandag tijdens Carnaval, vanaf 8 februari 2027 tot en met 2031.

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In Eersel is toestemming gegeven voor een loterij op maandag tijdens het Carnaval in de Carnavals tent. Deze vergunning geldt niet alleen voor 8 februari 2027, maar ook voor de carnavalsmaandagen in de jaren 2028, 2029, 2030 en 2031. De vergunning is verleend op 1 oktober 2026 en heeft het kenmerk 07709499.

De loterij wordt gehouden in de bekende Carnavals tent, een vaste plek voor festiviteiten in het dorp. Inwoners en bezoekers van Eersel kunnen hiermee rekenen op een extra activiteit tijdens de carnavalsvieringen in de komende jaren.

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