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Omgevingsvergunning verleend voor bijgebouw in Veghel
De gemeente Meierijstad heeft een vergunning verleend voor het wijzigen van het gebruik van een bijgebouw aan de Langsteeg 3 A in Veghel.
Op 1 oktober 2026 heeft de gemeente Meierijstad besloten om een omgevingsvergunning te verlenen voor het adres Langsteeg 3 A in Veghel. Het gaat om een aanvraag om het gebruik van een bijgebouw aan te passen.
De vergunning is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-2062. Wie meer wil weten over deze zaak kan dit nummer gebruiken bij contact met de gemeente.
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