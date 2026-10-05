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Omgevingsvergunning verleend voor bijgebouw in Veghel

De gemeente Meierijstad heeft een vergunning verleend voor het wijzigen van het gebruik van een bijgebouw aan de Langsteeg 3 A in Veghel.

Gevonden voor jou

Op 1 oktober 2026 heeft de gemeente Meierijstad besloten om een omgevingsvergunning te verlenen voor het adres Langsteeg 3 A in Veghel. Het gaat om een aanvraag om het gebruik van een bijgebouw aan te passen.

De vergunning is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-2062. Wie meer wil weten over deze zaak kan dit nummer gebruiken bij contact met de gemeente.

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