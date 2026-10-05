Burgemeester Deurne geeft politie bevoegdheid tot gebiedsverbod

De burgemeester van Deurne heeft besloten om Hulp Officieren van Justitie te mandateren voor het opleggen van gebiedsontzeggingen in de centra van Deurne en Zeilberg.

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Het besluit maakt het mogelijk om personen die de openbare orde verstoren een gebiedsverbod op te leggen. De aangewezen gebieden zijn het centrum van Deurne en Zeilberg, zoals aangegeven op bijgevoegde kaarten. Het verbod geldt voor openbare plekken zoals straten, parken en pleinen.

Voordat een gebiedsverbod wordt opgelegd, krijgt de betrokken persoon een schriftelijke of mondelinge waarschuwing. Deze waarschuwing blijft twee jaar geldig. Bij herhaling van ordeverstoring binnen die periode kan een gebiedsontzegging volgen. De duur van een gebiedsverbod varieert van één week tot twaalf weken, afhankelijk van de ernst van de overtreding.

Het besluit treedt in werking de dag na bekendmaking. Het eerdere mandaatbesluit uit 2025 wordt ingetrokken. In uitzonderlijke gevallen, zoals bij ernstige ordeverstoringen, kan de burgemeester zelf een gebiedsverbod opleggen zonder voorafgaande waarschuwing.