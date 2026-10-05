Bedrijfsnaam op banierhouders aangevraagd in Eindhoven

Er is een aanvraag ingediend om een bedrijfsnaam te plaatsen op banierhouders aan de Willemstraat in Eindhoven. Het gaat om een vergunningaanvraag die op 30 september is ontvangen.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het plaatsen van de bedrijfsnaam op banierhouders aan Willemstraat 1K. Deze locatie bevindt zich in het centrum van Eindhoven.

De vergunningaanvraag is uitsluitend ter kennisgeving en kan nog niet worden ingezien. Het is momenteel niet mogelijk om bezwaar te maken tegen deze aanvraag.