Verbouwing woonhuis en bijgebouw in Eindhoven aangevraagd

Er is een aanvraag ingediend voor het verbouwen van een woonhuis en bijgebouw aan de Jacob van Maerlantlaan in Eindhoven. Het gaat om een kennisgeving zonder mogelijkheid tot bezwaar.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een omgevingsvergunning voor het pand aan Jacob van Maerlantlaan 22 in Eindhoven. Het voorstel is ontvangen op 1 oktober 2026 en heeft zaaknummer EHV-ZP2026-009640.

De vergunning is ingediend bij de afdeling Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving. Het gaat om een kennisgeving, wat betekent dat er op dit moment geen inzage of bezwaar mogelijk is.