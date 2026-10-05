Drie winkels gepland door extra muur en voordeur in Eindhoven

Op Nieuwe Fellenoord in Eindhoven is een aanvraag ingediend om een extra muur en voordeur te plaatsen. Daarmee wil men drie half-gescheiden winkels creëren.

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De aanvraag omgevingsvergunning is op 30 september 2026 ontvangen door de gemeente Eindhoven. Het gaat om een verbouwing aan Nieuwe Fellenoord 12, waarbij een extra muur en voordeur worden toegevoegd om de ruimte op te splitsen.

Met deze aanpassing kunnen drie winkels ontstaan die deels gescheiden van elkaar opereren. Voorlopig is de vergunning alleen ter kennisgeving en nog niet beschikbaar voor bezwaarprocedures.