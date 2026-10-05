Snackbar in Asten breidt uit na nieuwe overeenkomst

De gemeente Asten heeft een overeenkomst gesloten voor de uitbreiding van een snackbar aan het Floraplein.

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De gemeente Asten heeft een anterieure overeenkomst gesloten met de initiatiefnemer voor de ontwikkeling van de locatie Floraplein 13 en 15. Het gaat om het samenvoegen van de begane grond van beide panden om de snackbar te vergroten.

De overeenkomst bevat afspraken over nadeelcompensatie, zoals planschadevergoeding, en de bijbehorende kosten. De bekendmaking is een wettelijke verplichting en heeft geen invloed op de mogelijkheid om bezwaar te maken. Reacties op deze overeenkomst zijn niet mogelijk.