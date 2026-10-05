Winkelruimte in Asten wordt omgebouwd tot appartementen

In Asten wordt een winkelruimte aan de Emmastraat 24 omgebouwd tot drie appartementen. De gemeente heeft hiervoor op 30 juli een overeenkomst gesloten met de initiatiefnemer.

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De transformatie van de winkelruimte naar woningen is vastgelegd in een zogenaamde anterieure overeenkomst. In deze overeenkomst zijn afspraken opgenomen over het verhalen van kosten en een eventuele compensatie bij nadelen, zoals planschade. Ook de bijbehorende kosten zijn hierin geregeld.

De gemeente Asten heeft dit bericht gepubliceerd vanwege een wettelijke verplichting. Volgens de regels moet een korte beschrijving van dergelijke overeenkomsten openbaar worden gemaakt. Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen deze overeenkomst.