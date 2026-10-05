Gemeente Asten sluit overeenkomst voor herontwikkeling Gevlochtsebaan

De gemeente Asten heeft een overeenkomst gesloten voor de herontwikkeling van de locatie Gevlochtsebaan in Heusden. Het plan omvat onder meer het stoppen met intensieve veehouderij, het slopen van stallen en de bouw van een zonneveld.

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Op 28 juli 2026 heeft de gemeente Asten een anterieure overeenkomst gesloten met een initiatiefnemer voor de locatie Gevlochtsebaan in Heusden. De overeenkomst regelt onder meer het beëindigen van de intensieve veehouderij en het slopen van stallen. Daarnaast krijgt Gevlochtsebaan 2 een woonbestemming met de mogelijkheid voor een kleinschalig bedrijf aan huis.

Voor de adressen Gevlochtsebaan 4 en 4a wordt een kleinschalig metaalbewerkingsbedrijf met bedrijfswoning gerealiseerd. Ook komt er een nieuw bedrijfsgebouw en een tijdelijk zonneveld. In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over kostenverhaal, landschappelijke inpassing en compensatie voor nadelen zoals planschade.

De gemeente is wettelijk verplicht deze zakelijke beschrijving openbaar te maken. Reacties of bezwaren op de overeenkomst zijn niet mogelijk.