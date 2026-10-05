Historische afbeeldingen sieren straatbeeld Raamsdonksveer

Nutskasten en een trafohuis in Raamsdonksveer zijn voorzien van historische afbeeldingen. Deze beelden tonen hoe de plekken er vroeger uitzagen.

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Vorig jaar werden in Geertruidenberg historische afbeeldingen geplaatst op nutskasten. Dit bleek een succes, waardoor het project nu is uitgebreid naar Raamsdonksveer. Samen met Veers Erfgoed zijn enkele nutskasten en een trafohuis voorzien van beelden uit het verleden.

De afbeeldingen geven een kijkje in de geschiedenis van Raamsdonksveer. Ze laten zien hoe de locaties er ooit uitzagen. Hiermee krijgen de objecten niet alleen een mooier uiterlijk, maar dragen ze ook bij aan het vertellen van het verhaal van de omgeving.

Het project is bedoeld om het straatbeeld te verfraaien en tegelijkertijd een stukje erfgoed zichtbaar te maken voor bewoners en bezoekers. De samenwerking tussen de gemeente Geertruidenberg en Veers Erfgoed maakt dit mogelijk.

Na het succes in Geertruidenberg wordt gekeken of ook andere plekken in de gemeente op een vergelijkbare manier verrijkt kunnen worden.