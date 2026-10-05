Nachtafsluitingen op A73, A67 en A2 in oktober

Rijkswaterstaat voert deze maand onderhoud uit aan de A73, A67 en A2. Hierdoor zijn delen van de snelwegen 's nachts afgesloten. De werkzaamheden vinden plaats tussen 5 en 17 oktober.

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De nachtafsluitingen op de A73, A67 en A2 beginnen maandagavond 5 oktober en duren tot zaterdag 17 oktober. Rijkswaterstaat voert regulier onderhoud uit, zoals het maaien van bermen, opruimen van zwerfvuil en reparaties aan de geleiderail. De werkzaamheden worden bewust ’s nachts uitgevoerd, omdat het dan rustiger is op de weg.

De afsluitingen gelden telkens voor specifieke trajecten en tijdstippen. Zo is de A73 tussen Boxmeer en Horst, richting Venlo, dicht van maandagavond 5 oktober acht uur tot dinsdagmorgen zes uur. Andere delen van de A73 zijn op verschillende dagen afgesloten, waaronder de trajecten richting Nijmegen, Venlo en Venray. Ook op de A67 en A2 zijn nachtafsluitingen gepland, waaronder tussen knooppunt Zaarderheiken en Panningen en tussen Weert-Noord en Grathem.

Op- en afritten eerder dicht

Rijkswaterstaat waarschuwt dat op- en afritten én verbindingswegen tot zestig minuten eerder kunnen sluiten dan het officiële starttijdstip van de werkzaamheden. Weggebruikers wordt aangeraden de gele borden langs de weg te volgen voor omleidingsroutes.

Het onderhoud draagt bij aan de veiligheid en vlotte doorstroming op de snelwegen. Eventuele schade, gemeld door weggebruikers, wordt tijdens deze periode ook hersteld.

Meer informatie over de afsluitingen en het onderhoud is te vinden via Rijkswaterstaat.